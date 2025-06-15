Baba-Oğul Arasında Çekiçli Kavga! Hayati Tehlikesi Var

Diyarbakır'da baba ile oğlunun tartışması kanlı bitti. Babasına çekiçle saldıran Y.B, gözaltına alındı, ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Baba-Oğul Arasında Çekiçli Kavga! Hayati Tehlikesi Var
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ailesiyle yaşan Y.B, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası M.B'nin (44) kafasına çekiçle vurdu. Saldırıda, baba M.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, yaralının oğlu Y.B'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavisi süren M.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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