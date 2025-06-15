Alev Alan Kamyon Yoluna Devam Etti

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Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Patnos çevre yolunda Erciş yönüne ilerleyen bir kamyonun kasasından alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, kamyonun yanmasına rağmen hareketine devam etmesi çevrede bulunanların tepkisini topladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA