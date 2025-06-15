Alev Alan Kamyon Yoluna Devam Etti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde trafikte seyir halindeyken alev alan kamyon yola devam etti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağrı’nın Patnos ilçesinde dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Patnos çevre yolunda Erciş yönüne ilerleyen bir kamyonun kasasından alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, kamyonun yanmasına rağmen hareketine devam etmesi çevrede bulunanların tepkisini topladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ağrı
Son Güncelleme:
Aydın’da Tarım Arazisinde Korkutan Yangın Aydın’da Tarım Arazisinde Korkutan Yangın
Tansiyon Düşüklüğü mü Daha Tehlikeli, Yüksekliği mi? Uzmanlar Uyarıyor Tansiyon Düşüklüğü mü Daha Tehlikeli, Yüksekliği mi? Uzmanlar Uyarıyor
2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor 2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor
Mardin’de Feci Kaza! 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti Mardin’de Feci Kaza! 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük
Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi! Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi!