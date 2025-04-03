Bakan Fidan, Alman Mevkidaşı Baerbock ile Buluştu

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile buluştu.

Bakan Fidan, Alman Mevkidaşı Baerbock ile Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme, NATO Karargahında yapılırken, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Bakan Fidan’ın zirve süresince çeşitli temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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