MGK'dan Beştepe’de Kritik Toplantı: Gündemde Hangi Konular Var?

Millî Güvenlik Kurulu, bu yıl dördüncü kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kurulun gündeminde orman yangınları, terörle mücadelede yeni adımlar, Suriye’deki gelişmeler ve Orta Doğu’da artan gerilim yer alıyor.

MGK'dan Beştepe’de Kritik Toplantı: Gündemde Hangi Konular Var?
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Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl dördüncü kez Beştepe’de toplanacak. Kurulun ana gündeminde iç ve dış güvenlik konuları yer alırken, özellikle orman yangınları, terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmeler ön plana çıkıyor.

ORMAN YANGINLARI

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınları, toplantının öncelikli başlıklarından biri olacak. Yangınlara müdahale kapasitesi, alınan önlemler ve sabotaj ihtimali güvenlik boyutuyla değerlendirilecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

MGK’da ayrıca, "Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde PKK'nın silah bırakma açıklaması sonrası atılacak adımlar görüşülecek. Örgütün Suriye kolu YPG'nin rejim güçlerine entegrasyonu ve Mart ayında imzalanan ancak uygulanmayan anlaşma da kurul gündeminde olacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler de toplantının önemli başlıkları arasında. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Suriye ve İran’a yönelik operasyonları ile bölgedeki artan gerilimin Türkiye’nin güvenliğine etkileri değerlendirilecek.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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