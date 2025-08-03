'Osmanlı Torunu'ndan Büyük Skandal! YÖK İnceledi, Yalan Saltanat Sona Erdi… Şehzade Meğer Mezun Değilmiş

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında ortaya çıkan son ‘Osmanlı’ detayı, büyük dikkat çekti.

Kendisini sosyal medyada 'şehzade' olarak tanıtan, II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı belirtilen lisans diplomasının sahte olduğu tespit edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan denetimlerde, Osmanoğlu’nun diploma almak için sahte belgeler düzenlediği ortaya çıktı.

SAHTE ELEKTRONİK İMZA DÜZENLENDİ

Soruşturma dosyasına göre, iddianamede yer alan dikkat çeken isimlerden biri olan Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu adına sahte elektronik imza düzenlenerek, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. üzerinden mezuniyet kaydı oluşturuldu. Bu kayıt, YÖK sistemine de işlendi ve Osmanoğlu e-Devlet üzerinden kendisini mezun gibi görebildi. Fakat YÖK tarafından yapılan denetimler sırasında kayıtlardaki sahtecilik fark edildi.

MEZUNİYET KAYDI İPTAL EDİLDİ

Osmanoğlu’nun kendi adına kayıtlı telefon numarasıyla YÖK sistemi üzerinden defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı da soruşturma belgelerine yansıdı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet kaydının iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Erdinç, şu ifadelere yer verdi: Kayıhan Osmanoğlu’nun diploma saltanatı sona erdi. Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi.

Kaynak: Haber Merkezi