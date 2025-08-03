'Osmanlı Torunu'ndan Büyük Skandal! YÖK İnceledi, Yalan Saltanat Sona Erdi… Şehzade Meğer Mezun Değilmiş

Türkiye’nin konuştuğu ‘sahte diploma’ skandalına ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianamede II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da ismi yer aldı. Kendisini sosyal medyada 'şehzade' olarak tanıtan Osmanoğlu’nun üniversite diploması sahte çıktı. Osmanoğlu’nun mezuniyet belgesi iptal edildi.

Son Güncelleme:
'Osmanlı Torunu'ndan Büyük Skandal! YÖK İnceledi, Yalan Saltanat Sona Erdi… Şehzade Meğer Mezun Değilmiş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında ortaya çıkan son ‘Osmanlı’ detayı, büyük dikkat çekti.

Kendisini sosyal medyada 'şehzade' olarak tanıtan, II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden aldığı belirtilen lisans diplomasının sahte olduğu tespit edildi.

'Osmanlı Torunu'ndan Büyük Skandal! YÖK İnceledi, Yalan Saltanat Sona Erdi… Şehzade Meğer Mezun Değilmiş - Resim : 1

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan denetimlerde, Osmanoğlu’nun diploma almak için sahte belgeler düzenlediği ortaya çıktı.

'Osmanlı Torunu'ndan Büyük Skandal! YÖK İnceledi, Yalan Saltanat Sona Erdi… Şehzade Meğer Mezun Değilmiş - Resim : 2

SAHTE ELEKTRONİK İMZA DÜZENLENDİ

Soruşturma dosyasına göre, iddianamede yer alan dikkat çeken isimlerden biri olan Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu adına sahte elektronik imza düzenlenerek, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı S.D. üzerinden mezuniyet kaydı oluşturuldu. Bu kayıt, YÖK sistemine de işlendi ve Osmanoğlu e-Devlet üzerinden kendisini mezun gibi görebildi. Fakat YÖK tarafından yapılan denetimler sırasında kayıtlardaki sahtecilik fark edildi.

'Osmanlı Torunu'ndan Büyük Skandal! YÖK İnceledi, Yalan Saltanat Sona Erdi… Şehzade Meğer Mezun Değilmiş - Resim : 3

MEZUNİYET KAYDI İPTAL EDİLDİ

Osmanoğlu’nun kendi adına kayıtlı telefon numarasıyla YÖK sistemi üzerinden defalarca mezuniyet sorgusu yaptığı da soruşturma belgelerine yansıdı.

'Osmanlı Torunu'ndan Büyük Skandal! YÖK İnceledi, Yalan Saltanat Sona Erdi… Şehzade Meğer Mezun Değilmiş - Resim : 4

Gazeteci Emrullah Erdinç, Osmanoğlu’nun sahte mezuniyet kaydının iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Erdinç, şu ifadelere yer verdi: Kayıhan Osmanoğlu’nun diploma saltanatı sona erdi. Kendisini Osmanlı torunu olarak tanıtan Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki mezuniyet kaydı iptal edildi.

İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Ettiİşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke EttiGüncel

Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya ÇıktıSahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Diploma Osmanlı
Son Güncelleme:
Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı Silivri'de Zincirleme Trafik Kazası! 3 Kişi Yaralandı
Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak Hafta Sonu Şans Bu 3 Burcun Kapısını Çalacak
Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu Ağustos'u Şansla Açacak Burç Belli Oldu
Cinayet Gibi Kaza! İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi İki Kardeş Mezara, Alkollü Sürücü Hapse Girdi
ÇOK OKUNANLAR
İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri... Kabarık Dosyası Herkesi Şoke Etti İşte Sahte Diploma Çetesinin Lideri
‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’ Avukatı Tarih Verdi ‘Selahattin Demirtaş Tahliye Edilebilir’
Bakan Tekin Kararını Açıkladı: LGS İptal Edilecek mi? LGS İptal Edilecek mi?
AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı AKP’de ‘Erken Seçim’ Hareketliliği! Açıklamalar Peş Peşe Geldi… Kafalar Karıştı
8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem! Tsunami Uyarısı Verildi, Kıyılar Boşaltılıyor 8.8’lik Felaketin Ardından Rusya'da Yeni Deprem