Kırklareli'de Büyük Yangın! Alevler Büyüdü, Avrupa Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOYOL KAPATILDI
Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu. Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye giderek bilgi aldı.
Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.
Kaynak: AA