Kartepe’de Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 Bin TL Ceza
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde umuma açık mekanlarda kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 TL idari para cezası kesildi, kumar oynatan şahsa adli işlem başlatıldı.
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, kumar oynatılmasını önlemek amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında denetim gerçekleştirildi. Dün, umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan kontrollerde, A.Ç. adlı şahsın kumar oynattığı tespit edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde kumar oynanırken kullanılan 3 bin 500 TL’ye el koydu. Kumar oynattığı belirlenen A.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, kumarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: İHA