Kastamonu’da Dev Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu’da polis, 3 milyon TL değerinde sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.K. ve G.C. adlı iki şüpheli tutuklandı.

Kastamonu’da Dev Uyuşturucu Operasyonu
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda büyük bir başarı elde etti. Yapılan istihbarat çalışması sonucu tespit edilen M.K. ve G.C. adlı şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 101,42 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan M.K. ve G.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından değerlendirilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

