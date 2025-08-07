İzmir’de Korna Kavgası Kan Dondurdu: Bıçaklı Saldırgan Gözaltında

Bornova’da servis şoförünün korna çalmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak çekerek şoförü tehdit eden S.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

İzmir’de Korna Kavgası Kan Dondurdu: Bıçaklı Saldırgan Gözaltında
İzmir’in Bornova ilçesinde, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Pınar Caddesi’nde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgiye göre, 35 S 00976 plakalı servis aracının şoförü, S.B. (30) idaresindeki 35 YL 940 plakalı otomobile korna çaldı. Kornaya sinirlenen S.B. ile servis şoförü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracından bıçak alarak aşağı inen S.B.’nin, servis şoförünü tehdit ettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan vatandaşların araya girmesiyle S.B., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Korku dolu anlar, serviste bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bıçaklı saldırgan S.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Servis şoförünün şikayetçi olmamasına rağmen, savcılık talimatıyla S.B.’nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay, trafikteki gergin anların ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Polis, konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA

