İnegöl’de Feci Kaza: Otomobil Akaryakıt İstasyonunda Tıra Çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybeden otomobil, akaryakıt istasyonunda park halindeki tıra çarptı. Ağır yaralanan sürücü Furkan P., hastanede tedavi altına alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 11.42 sıralarında, İnegöl girişinde yaşanan olayda, Furkan P. (26) yönetimindeki 16 ANM 282 plakalı Volkswagen marka otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 34 JA 7602 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Furkan P. araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan genç sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Furkan P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazaya neden olan diğer aracın tespiti ve olayın tüm detaylarının aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Bursa Trafik kazası
