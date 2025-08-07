İnegöl’de Feci Kaza: Otomobil Akaryakıt İstasyonunda Tıra Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Saat 11.42 sıralarında, İnegöl girişinde yaşanan olayda, Furkan P. (26) yönetimindeki 16 ANM 282 plakalı Volkswagen marka otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan 34 JA 7602 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Furkan P. araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan genç sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Furkan P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazaya neden olan diğer aracın tespiti ve olayın tüm detaylarının aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA