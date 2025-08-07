Düzce’de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 8 Yaralı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen ve Subaşı köyleri arasında fındık işçilerini taşıyan bir traktörün römorku devrildi. Kaza, fındık tarlasına giden işçileri taşıyan traktörün kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini ve detaylarını belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, traktörün römorkunun devrilmesine yol açan koşulların araştırıldığını belirtti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

