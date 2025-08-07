Düzce’de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Devrildi: 8 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen ve Subaşı köyleri arasında fındık işçilerini taşıyan bir traktörün römorku devrildi. Kaza, fındık tarlasına giden işçileri taşıyan traktörün kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 8 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın nedenini ve detaylarını belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, traktörün römorkunun devrilmesine yol açan koşulların araştırıldığını belirtti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA