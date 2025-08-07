Kilis’te Fiber İnternet Çalışmasında Patlama: 1 İşçi Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kilis’in Kazım Karabekir Mahallesi Kelleci Sokak’ta yürütülen fiber internet altyapı çalışmaları sırasında korkutucu bir patlama meydana geldi. Olay, asfalt kesme makinesine benzin doldurulduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlamayla birlikte sıçrayan alevler, yol kenarında park halinde bulunan bir aracı sardı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay sırasında bölgede çalışan işçilerden Y.Ö., patlamanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Patlamanın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA