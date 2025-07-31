Arnavutköy’de Sünger ve Plastik Fabrikasında Korkutan Yangın: Patlamayla Başladı, Tüm Bina Alevlere Teslim Oldu

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İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde sünger ve plastik üretimi yapan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi’nde bulunan üç katlı fabrikada saat 03.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından alevler kısa sürede binayı sardı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olay sonrası gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belediyelere ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Fabrika içerisinde mahsur kalan olup olmadığı ekipler tarafından titizlikle araştırıldı. Patlamanın ardından binada zaman zaman yeni patlama sesleri duyuldu.

Çevre ilçelerden takviye ekipler yangına müdahale için bölgeye yönlendirilirken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA