Fatih’te Yolcu Seçen Taksiciye Ceza Yağdı

Fatih’te yolcu seçtiği tespit edilen taksi şoförü G.Y., polis tarafından yakalandı. Şoföre 9 bin 267 TL para cezası kesilirken, aracı trafikten men edildi ve belediye ruhsatı askıya alındı.

Fatih’te Yolcu Seçen Taksiciye Ceza Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Fatih ilçesi Yenikapı mevkiinde yolcu seçtiği belirlenen bir ticari taksi şoförü, polis ekiplerince yakalandı. Olay, Güngören’e gitmek isteyen bir yolcunun, 34 TFM 77 plakalı taksiye binmek istemesiyle başladı. İddiaya göre, taksi şoförü G.Y. (55), sadece Beşiktaş yönüne gideceğini söyleyerek yolcuyu almayı reddetti. Bu anlar, bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Görüntülerin viral olması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu taksi şoförünü tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu G.Y., Yenikapı’da yakalandı. Şoföre, yolcu seçtiği gerekçesiyle 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ticari taksinin belediye ruhsatı askıya alınırken, araç trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Milyonlarca Kişi Tehlikede… 5 Yemek Kartı Bakanlığın Radarına Takıldı, 16 Milyon Liralık Ceza!Milyonlarca Kişi Tehlikede… 5 Yemek Kartı Bakanlığın Radarına Takıldı, 16 Milyon Liralık Ceza!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
fatih
Kilis’te Fiber İnternet Çalışmasında Patlama: 1 İşçi Yaralı Kilis’te Fiber İnternet Çalışmasında Patlama: 1 İşçi Yaralı
Kastamonu’da Dev Uyuşturucu Operasyonu Kastamonu’da Dev Uyuşturucu Operasyonu
Ölümüyle Hayranlarını Perişan Etmişti: Ferdi Tayfur'un Gerçek Adını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız! Gerçek Adı Şaşkına Çevirdi!
Nikah Memuru Damattan Öyle Bir Şey İstedi Ki Gelin Kıpkırmızı Oldu: Ben Olsam Yolardım Nikah Memurundan Şoke Eden İstek
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...