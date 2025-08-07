Fatih’te Yolcu Seçen Taksiciye Ceza Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Fatih ilçesi Yenikapı mevkiinde yolcu seçtiği belirlenen bir ticari taksi şoförü, polis ekiplerince yakalandı. Olay, Güngören’e gitmek isteyen bir yolcunun, 34 TFM 77 plakalı taksiye binmek istemesiyle başladı. İddiaya göre, taksi şoförü G.Y. (55), sadece Beşiktaş yönüne gideceğini söyleyerek yolcuyu almayı reddetti. Bu anlar, bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Görüntülerin viral olması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu taksi şoförünü tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu G.Y., Yenikapı’da yakalandı. Şoföre, yolcu seçtiği gerekçesiyle 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ticari taksinin belediye ruhsatı askıya alınırken, araç trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA