EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis'e gelen yasa teklifinin yasalaşması ile birlikte EYT kapsamı dışında kalan yüz binlerce kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek. Gözler ise TBMM'ye çevrilmiş durumda.

MİLYONLARCA KİŞİYE ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI DOĞACAK

2023 yılında yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile birlikte yaş şartı kaldırılmış ve yaklaşık 3 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. Ancak bu düzenleme staj ve çıraklık sigortasıyla işe başlayanları kapsamamıştı. Milyonların beklediği adım ise sonunda atılıyor.

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk tarafından sunulan yasa teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Yeni düzenleme ile staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı sayılabilecek ve bu kişiler geriye dönük borçlanma yaparak emeklilik sürecini başlatabilecek.

KANUN TEKLİFİNDE HANGİ MADDELER YER ALIYOR?

Madde 1: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesine yeni bir bent ekleniyor.

Madde 2: Çıraklık, staj ve benzeri eğitim süreleri için geriye dönük borçlanma yapılması halinde bu süreler sigorta başlangıcı olarak değerlendirilecek.

Madde 3: Yasa Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.

Madde 4: Yasanın yürütmesini Cumhurbaşkanı üstlenecek.

KİMLER BU DÜZENLEMEDEN FAYDALANABİLECEK?

Yeni düzenleme, aşağıdaki grupları doğrudan ilgilendiriyor:

Aday çırak ve çıraklar İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler Ortaöğretim ve yükseköğretimde staj yapanlar Kamu destekli projelerde çalışan bursiyerler Üniversitelerde yarı zamanlı çalışan öğrenciler

Bu kişiler, kanun yürürlüğe girdikten sonraki 3 ay içinde başvuru yaparsa, geçmiş staj ve çıraklık sürelerini borçlanabilecek. Böylece, sigorta başlangıç tarihleri geriye çekilecek ve EYT kapsamına dahil olabilecekler.

8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk işe giriş tarihine sahip olan, ancak staj veya çıraklık sigortası nedeniyle SGK kaydı geç başlayanlar, mevcut EYT düzenlemesinden yararlanamıyor. Yeni yasa çıkarsa, bu kişiler de yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi