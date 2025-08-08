Araç Sahiplerine Bu Sefer Güzel Haber: Petrol Fiyatları Çok Sert Düştü, Akaryakıta İndirim Gözüktü
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeler sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 1,70 TL'lik indirim uygulanmıştı. Gelen indirim sonrası bir müjdeli haber daha geldi. Petrol fiyatlarının küresel piyasalarda yüzde 4 gerileyerek dibi görmesi iç piyasada benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 8 Ağustos 2025 Cuma güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Kaynak: Haber Merkezi
Petrol fiyatları, Haziran sonundan bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Perşembe günü yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisine dair endişeler petrol fiyatını baskılarken sabah saatlerinde küresel piyasalarda yüzde 4 düşüş yaşandı. Yaşanan bu gerileme sonrası gözler iç piyasaya çevrildi. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatlarında indirim haberi var mı? 8 Ağustos 2025 Cuma benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il güncel akaryakıt fiyat listesi...
HAZİRAN'DAN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞÜNÜ YAŞADI
Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına üç sent düşerek 66,40 dolara geriledi ve haftalık bazda yüzde 4’ten fazla kaybetti. ABD ham petrol (WTI) ise altı sent veya yüzde 0,1 düşüşle varil başına 63,82 dolara indi ve haftalık bazda yüzde 5’ten fazla düşüşe yöneldi.
AKATYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Peki bu düşüşler iç piyasada indirim olarak yansıyacak mı? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Şu an için sektör kaynaklarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte indirimlerin gelebileceği ifade edildi.
MOTORİNE 1.70 TL İNDİRİM TARİFESİ UYGULANMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Motorinin litre fiyatına 1,70 TL indirim gelmişti. Gelen indirim pompaya yansıdı. Peki 8 Ağustos 2025 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları;
8 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,40 TL
Motorin: 52,07 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,25 TL
Motorin: 51,95 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 52,11 TL
Motorin: 52,95 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 52,44 TL
Motorin: 53,29 TL
LPG: 26,33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurundaki değişimlere göre belirleniyor. EPDK tarafından uygulanan vergiler ve dağıtım şirketlerinin fiyat politikaları da pompaya yansıyan fiyatları etkiliyor.