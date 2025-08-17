İstanbul’un Ortasında 300 Günlük Vicdan Nöbeti! Gönüllüler Hekimbaşı Barınağı İçin Ayakta

Hekimbaşı Hayvan Barınağı’ndaki acımasız, kötü şartları yeniden gündeme taşıyan Ümraniye Yaşam Nöbeti Gönüllüleri, yağmur güneş demeden 300 gündür nöbet tutuyor. Hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, şiddetlerin engellenmesi için seslenen gönüllüler “Gördüğümüz zulme 'normal' diyemezdik” dedi.

İstanbul'da Ümraniye Yaşam Nöbeti Gönüllüleri, geçen yıl hayvanların kötü koşullarda tutulduğu görüntülerle gündem olan Hekimbaşı Hayvan Barınağı’nı yeniden gündeme taşıyarak, protesto etti.

Nefes’ten Buse Çelebi’nin haberine göre, hayvanların yaşam hakkı için 300 gündür sürdürülen nöbet devam ederken, Ümraniye Yaşam Nöbeti Gönüllüleri15 Temmuz Meydanı'nda önemli bir basın açıklaması yaptı.

Vakalara sessiz kalmadıklarının vurgusunu yapan gönüllüler, "Barınaklarınız kan kokuyor", "Toplayamazsın, öldüremezsin, hapsedemezsin" sloganları attı.

"ZULME 'NORMAL' DİYEMEZDİK"

Sanatçı İdil Çağatay, Ümraniye Yaşam Nöbeti Gönülleri adına yaptığı basın açıklamasında, “300 gün boyunca, yağmurda, güneşte, soğukta ve sıcakta, her gün burada nöbet tuttuk. Çünkü gördüğümüz zulme 'normal' diyemezdik” dedi.

Kimsenin ihmal ve ölüm vakalarına sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Çağatay, seslerini yükseltmeleri için diğer vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: Nefes gazetesi

