Türkiye’de 'Yapay Et' Dönemi mi Başlıyor? Gerçek Açığa Çıktı! Bakan Yumaklı İddialara Son Noktayı Koydu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan “İklim Kanunu ile yapay et üretimi başlayacak” iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Bakan Yumaklı, sosyal medyada yayılan bu haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi yok” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada tartışma yaratan ‘Türkiye’de yapay et kullanılacak’ iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan önemli bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, kasıtlı olarak yayılan dezenformasyonlara karşı vatandaşları ve üreticileri uyararak iddiaların asılsız olduğunu belirtti.
DOLANDIRICILIK VURGUSU
“Türkiye’de yapay et üretilecek, hayvancılık bitirilecek” gibi iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, “Bakanlığımızın gündeminde ne yapay et üretimi var, ne de hayvancılıkla ilgili herhangi bir kısıtlama. Bu tür söylentiler, üreticiyi korkutmaya ve dolandırıcılığı kolaylaştırmaya yönelik” dedi.
KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR
Öte yandan, şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, 11 milyondan fazla doz aşının sahaya ulaştırıldığını belirten Bakan Yumaklı, olumlu gelişmeler doğrultusunda bu haftadan itibaren hayvan pazarlarının peyderpey açılacağını açıkladı.
"İTİBAR ETMEYİN"
Bazı kişilerin bu durumu fırsata çevirmeye çalıştığına dikkat çeken Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: Üreticilere, ‘Hayvanlarınızı düşük fiyattan satın, yoksa zarar edeceksiniz’ diyerek baskı yapan ve sözde kanunları bahane eden dolandırıcılar türedi. Bu tür kişi ve gruplara kesinlikle itibar etmeyin.
Hayvancılık alanında en doğru bilginin Tarım ve Orman Müdürlüklerinden edinilebileceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, vatandaşlara sosyal medya üzerinden yayılan asılsız haberlere karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA