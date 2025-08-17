Ünlü Oyuncu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı, Durumu Ağır… Hastanede Ölüm Kalım Savaşı Veriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kartal’da Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta etkili olan şiddetli rüzgar, felakete yol açtı. Sokakta yürüyen genç oyuncu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

DURUMU AĞIR

Vatandaşlar, dev ağacın altında kalan Yıldız’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 27 yaşındaki oyuncu, hızla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan genç oyuncunun yaşam mücadelesi sürüyor.

Kaynak: DHA