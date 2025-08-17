Ünlü Oyuncu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı, Durumu Ağır… Hastanede Ölüm Kalım Savaşı Veriyor

Duy Beni, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, fırtına sonrasında devrilen ağacın altında kaldı. Genç oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı, Durumu Ağır… Hastanede Ölüm Kalım Savaşı Veriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kartal’da Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta etkili olan şiddetli rüzgar, felakete yol açtı. Sokakta yürüyen genç oyuncu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Ünlü Oyuncu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı, Durumu Ağır… Hastanede Ölüm Kalım Savaşı Veriyor - Resim : 1

DURUMU AĞIR

Vatandaşlar, dev ağacın altında kalan Yıldız’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 27 yaşındaki oyuncu, hızla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ünlü Oyuncu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı, Durumu Ağır… Hastanede Ölüm Kalım Savaşı Veriyor - Resim : 2

İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan genç oyuncunun yaşam mücadelesi sürüyor.

Ünlü Oyuncu İbrahim Yıldız Devrilen Ağacın Altında Kaldı, Durumu Ağır… Hastanede Ölüm Kalım Savaşı Veriyor - Resim : 3

Kaynak: DHA

Etiketler
İbrahim Yıldız Oyuncu Kartal
Son Güncelleme:
Çanakkale, Ankara, Hakkari, Adana… Alev Kapanı Büyüdükçe Büyüyor! Zamanla Yarışta Amansız Mücadele Alev Kapanı Büyüdükçe Büyüyor! Zamanla Yarışta Amansız Mücadele
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Alevler Halı Fabrikasına da Sıçradı Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
SON DAKİKA: Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda! Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi... Milyonların Beklediği Yeni Torba Yasa Yolda
Bakanlık 8 Markaya Neşteri Vurdu! Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti Mücahit Birinci'den 'Jet' Hızıyla İstifa