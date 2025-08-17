Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Alevler Halı Fabrikasına da Sıçradı

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yoğun dumanla birlikte kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki halı fabrikasına da sıçradı. Yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 16.10 sularında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 30'dan fazla itfaiye aracı ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Alevler Halı Fabrikasına da Sıçradı - Resim : 1

YANGININ ENERJİSİ YÜKSEK

Yangının 10 dönümlük bir alana kurulu atık geri dönüşüm fabrikasında başladığını belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fabrikanın içinde elyaf ve petrol türevi malzemelerin bulunduğuna dikkat çekti.

"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"

“Çok yoğun duman çıkışı var. Enerjisi yüksek bir yangınla karşı karşıyayız. Amacımız yangının diğer fabrikalara sıçramasını önlemek. Şu an sahada yaklaşık 40 itfaiye aracı ve 100’e yakın personel görev yapıyor” diyen Çeber, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Fabrika içerisinde kimsenin bulunmadığını aktaran Vali Çeber, yangının çıkış nedenine dair teknik çalışmaların sürdüğünü, uzman ekiplerin detaylı inceleme başlattığını bildirdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

Etiketler
Gaziantep Yangın fabrika
Son Güncelleme:
Bakanlık 8 Markaya Neşteri Vurdu! Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı Zeytinyağından Yasaklı Boya Çıktı
Çanakkale, Ankara, Hakkari, Adana… Alev Kapanı Büyüdükçe Büyüyor! Zamanla Yarışta Amansız Mücadele Alev Kapanı Büyüdükçe Büyüyor! Zamanla Yarışta Amansız Mücadele
Galatasaray'ın Kurtarıcısı Barış Alper İçin Flaş Karar! Gözler Yönetime Çevrildi Barış Alper İçin Flaş Karar
Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri' Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Geçtiğimiz Sene Akciğer Kanseri Teşhisi Konulmuştu! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Kanserle Mücadele Eden Oyuncu Hayatını Kaybetti
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
AKP Disipline Sevk Etmişti: Mücahit Birinci Partisinden İstifa Etti Mücahit Birinci'den 'Jet' Hızıyla İstifa