Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Korkutan Yangın: Alevler Halı Fabrikasına da Sıçradı

Gaziantep'in 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde saat 16.10 sularında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 30'dan fazla itfaiye aracı ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGININ ENERJİSİ YÜKSEK

Yangının 10 dönümlük bir alana kurulu atık geri dönüşüm fabrikasında başladığını belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, fabrikanın içinde elyaf ve petrol türevi malzemelerin bulunduğuna dikkat çekti.

"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"

“Çok yoğun duman çıkışı var. Enerjisi yüksek bir yangınla karşı karşıyayız. Amacımız yangının diğer fabrikalara sıçramasını önlemek. Şu an sahada yaklaşık 40 itfaiye aracı ve 100’e yakın personel görev yapıyor” diyen Çeber, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını söyledi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Fabrika içerisinde kimsenin bulunmadığını aktaran Vali Çeber, yangının çıkış nedenine dair teknik çalışmaların sürdüğünü, uzman ekiplerin detaylı inceleme başlattığını bildirdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA