CHP'li Eski Başkana 'Oğlumu Neden İşe Almadın' Saldırısı!

Sinop’un Erfelek ilçesinin CHP'li eski Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, ilçede yürüyüş yaptığı sırada İ.Ö. adlı şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Şahsın saldırı sırasında, "Sen başkanken benim oğlumu işe almadın" diyerek bağırdığı öne sürüldü.

SALDIRGAN ARANIYOR

Kısa süre önce kalp krizi geçirerek anjiyo olduğu bilinen Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya ilişkin Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı kınama mesajı yayımladı.

Kaynak: ANKA