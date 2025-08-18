Kamyonet Uçurumdan Yuvarlandı! 6 Yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde bir kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kamyonetteki 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın İran sınırında bulunan Başkale ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesi yolunda bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Toyota Hillux marka kamyonet uçuruma düştü.
Kazada araçta bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar, yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA