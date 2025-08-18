Bursa İnegöl’de Korkunç Kaza

Bursa’nın İnegöl ilçesi Nene Hatun Kavşağı’nda kontrolden çıkan hafif ticari araç refüje çarpıp takla atarak karşı yöne geçti. Kazada sürücü Nurcan Ş. ve ablası Nazlıcan Ş. yaralandı.

Bursa İnegöl’de Korkunç Kaza
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı’nda yaşanan olayda, 21 yaşındaki Nurcan Ş.’nin kullandığı 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Refüje çarpan araç, takla atarak karşı yöne geçti ve yan yattı. Kazada sürücü Nurcan Ş. ile yanında bulunan 22 yaşındaki ablası Nazlıcan Ş. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavilerine başlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatılırken, ilk incelemelerde virajda aşırı hız veya sürücünün dikkatsizliği gibi unsurların etkili olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için olay yerindeki güvenlik kameralarını ve araçtaki teknik verileri incelemeye aldı.

Kaynak: DHA

