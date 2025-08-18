Bakanlık Tek Tek Açıkladı... Her Gün Yediğimiz Bu 5 Gıda Zehir Saçıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerini art arda ifşa ederken, özellikle öne çıkan 5 gıda ürünü belli oldu. Her gün her vatandaşın sofrasında muhakkak bulunan bu ürünler, gıda güvenliği konusunda büyük tehdit oluşturuyor.

Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç edilen gıda ürünleriyle beraber Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı ifşaat listeleri de, ülkedeki gıda güvenliğine dair endişeleri katladı. Özellikle bakanlığın denetimleri sonrasında gıdada usulsüzlük yapan işletme ve markaları birer birer açıklaması, vatandaşı panikletti.

Bakanlığın yayımladığı listelerde gıdada en çok taklit veya tağşiş yapan gıda ürünleri de dikkat çekti. Söz konusu ürünlere insan sağlığına zararlı maddeler katma, içindekiler kısmında belirtmeden farklı bir ürün karıştırma ve bu yolla ürünün güvenliğini zedeleyip kalitesini düşürme gibi uygulamaların en çok belli başlı gıdalarda yapıldığı fark edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşaat listelerinde en çok rastlanan ürünler...

PEYNİR

Bakanlığın bilhassa Bursa, İstanbul ve Konya’daki denetimlerinde tespit ettiği usulsüzlüklere göre, tereyağında yağ oranının düşük olduğu, peynir ve tereyağında ise bitkisel yağ ve nişasta gibi süt ürünü olmayan katkı maddeleri kullanıldığı anlaşıldı.

ET

Listelerde en çok rastlanan ürünlerden biri de et ürünleri oldu. Piyasadaki birçok ette kanatlı eti, sakatat ya da domuz eti gibi farklı et türleri olduğu anlaşıldı. Özellikle sucuk, lahmacun ve pide gibi ürünlerde bu vakalar daha fazla görüldü.

BAHARAT

Birçok baharat ürününde (kekik, pul biber) gıda boyası veya yabancı maddeler olduğu ortaya çıkarken, çay ürünlerinde de gıda boyası bulunduğu fark edildi. Bu ürünlerde de tağşiş olması, tüketicilerin baharat alışverişinde de daha dikkatli olması gerektiğini gösterdi.

ZEYTİNYAĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşaat listelerinde en çok yer alan ürünlerden biri olan zeytinyağında da doğal olduğu iddiasının çürütüldüğü birçok vaka görüldü. Naturel sızma zeytinyağı adı altında satışa çıkan ürünlere düşük kaliteli yağlar veya tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı.

BAL

Bakanlığın gıda güvenliğine darbe vuran listelerinde yer bulan bir diğer ürün de bal oldu. Bal ürünlerine farklı şeker türleri eklendiği anlaşıldı ve o da sık tağşiş yapılan ürünler arasına girdi. Bu beklenmedik gelişme sonrası vatandaş, bal ürünleriyle de arasına mesafe koydu.

