Gıda Lojistiğinde Raylı Sistem Eksikliği: Fiyatlar Neden Yükseliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gıda, soframıza gelene kadar bir ateş topuna dönüyor. Müteahhitlerin yolları, köprüleri, akaryakıt maliyetleri, araya giren onlarca aracı... Yanlış gıda politikaları hem gıdamızın besleyiciliğini azaltıyor hem de fiyatını yükseltiyor.

Çiftçimizden Soframıza Kadar Gıda Fiyatı Katlanıyor

Mahsulünün başında çiftçimiz yalnız kalıyor. İyi mahsul almak istese Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ziraat mühendislerine ulaşamıyor. İyi tohum istese, o da muamma. Kendini tarım ilacı ve tohum satıcılarının eline bırakmak zorunda kalıyor. Binbir emekle yaş sebze-meyve yetiştiriyor. Binbir emekle topluyor. Günün sonunda doğrudan halka satabileceği pazar bulamıyor. Binbir emekle ürettiği meyve-sebzeyi yok pahasına satmak zorunda kalıyor.

Yaş sebze-meyve el değiştire değiştire sofralarımıza geliyor. Çiftçimizden meyve-sebze haline gidiyor. Oradan çıkıp yola düşüyor. Müteahhitlerin yollarından, köprülerinden geçiyor. Litresi 60 liraya yaklaşan akaryakıt kullanılıyor. Varış noktasındaki meyve-sebze haline geliyor. Birkaç el daha değiştirip ancak soframıza ulaşabiliyor.

Gıdanın Yüzde 40’ı Daha Yolda İsraf Ediliyor

Bu yolculukta, Türkiye’de ürettiğimiz yaş sebze-meyvenin yüzde 40’ı sofralara ulaşmadan yenemeyecek hale geliyor. Bu, yaklaşık 850 milyon dolara yani 28 milyar liraya denk geliyor. Kaybı taşıyan karşılamıyor. Onu da halk olarak biz ödüyoruz. Aldığımız meyve-sebzenin üzerine bu maliyet de ekleniyor. Ama sorsalar “sıfır atık” diyoruz, dünyaya örnek gösteriliyoruz.

Soframıza gelene kadar vitamin ve mineral kaybı da yaşıyoruz. Hatta bazen tamamen yok oluyor. Avrupa ve Amerika’da bu kayıp yüzde 3 civarında. Avrupa, bunun için “ATP Konvansiyonu” adıyla bir düzenleme yapmış. 1970’te yazılmış, 41 ülke imzalamış. Gıda maddelerini taşıyacak araçların standartlarını belirliyor. Kaç derecede hangi gıdanın taşınacağını bile netleştiriyor.

Türkiye de imzacı ama sadece yurtdışına giden ürünler için. Yurtiçinde uygulanmıyor. Yani yurttaşın sağlığı değil, tamamen “duygusal” nedenler için devreye giriyor.

TCDD Ne İşe Yarıyor?

Emeğimiz, halkın temel gıdası, açık kamyon kasalarında, metale temas ederek, güneşin altında ülkeyi dolaşıyor. AKP’nin gıda politikaları da bu zincire aracıları, müteahhit yollarını ve köprülerini ekledikçe ekliyor. Peki TCDD ne işe yarıyor?

İstanbul’dan Antalya’ya, İzmir’den Trabzon’a, Mardin’den Ankara’ya… Yurdun dört bir yanına yüksek hızda taşımacılığa uygun bir demiryolu ağı örmek, ATP Konvansiyonu’na uygun vagonlar üretmek imkânsız mı? TCDD, mahsulümüzü alıp soframıza ulaştıramayacak durumda mı? Yılların TÜLOMSAŞ’ı, TÜVASAŞ’ı bu vagonları ve trenleri üretemeyecek durumda mıydı da kapatıldı?

Bu ülkeyi baştan başa yüksek hızlı demiryolu ağıyla donatmalıyız. Belirli istasyonlardan gıda halleriyle demiryolu bağlantıları kurulmalı, tekerlekli ağır taşıt girişine uygun inşa edilmeli. TCDD, gıda lojistiğinde uzmanlaşmış bir ekip kurmalı. Bunun bugünkü iktidar döneminde olmayacağı açık. Ama yarın, Türkiye’de böyle bir medeniyete ulaşmak zorundayız.