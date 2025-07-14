Edirne'de Korkutan Yangın! Dumanlar Kazaya Neden Oldu

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Edirne’nin Havsa ilçesi Oğulpaşa mevkisinde, buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yoğun dumanla birlikte gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine Edirne-Havsa kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, güvenlik güçleri bölgede vatandaşların yangın alanına yaklaşmasını engellemek için önlem aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGIN DUMANI NEDENİYLE ZİNCİRLEME KAZA

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, 4 kişi de hafif şekilde yaralanarak ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Trafiğe kapatılan Edirne-Havsa kara yolu da ulaşıma açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada anız yangınına değindi. Sezer, "Oğulpaşa köyümüzde ağızdan kaynaklanan bir yangınımız söz konusu. Bununla ilgili olarak da dumandan yol etkilendiği için ufak çaplı bir kaza oldu. Yolu geçici olarak trafiğe kapattık. Ama şimdi kademeli olarak, kontrollü bir şekilde trafiği de açtık, bir yarım saat önce. Orada da hem itfaiye hem de orman ekiplerimiz, arazözlerimiz, iş makineleriyle beraber o anız yangınını söndürecekler. Çok şu anda risk oluşturan bir yangın değil. Ciddi bir yaralanma söz konusu değil" dedi.

‘KESİNLİKLE ANIZLARI YAKMAYALIM’

Vatandaşları anız yakmamaları yönünde de uyaran Yunus Sezer, "İlimizde özellikle buğdaylar ve arpalar biçildi. Şu anda herkes anızı sürmek için böyle bir yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde. Dün de Keşan, Mahmutköy'de bir yangın söz konusuydu ve ucuz atlattığımız bir yangın. Oradaki şüphelendiğimiz konu da anız yangınından çıktığı konusunda. Daha netleştirmedik, adli tahkikat sürüyor onunla ilgili olarak. Fakat şunu bilsin üreticilerimiz, şu anda nem oranının en düşük olduğu ve sıcaklıkların zirve yaptığı bir dönemde her kıvılcım bir ormanı yakar. Her kıvılcım bir köye sirayet edebilir. Bunun mesuliyetini kimse üzerine almasın ve dikkatli olsunlar. Hassaten sizler aracılığıyla buradan duyuru yapmak istiyorum. Dün Mahmutbey köyünün hemen yakınına kadar geldi yangın. Orman, helikopterler, uçak yani saatler süren büyük çabayla ancak kontrol altına alabildik. Hem köydeki yerleşim yerlerini riske atmamak için hem de on yılların, yüzyılların emeği, ormanlarımızı heba etmemek için kesinlikle anızları yakmayalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA