Van’da Gümrük Kaçakçılarına Operasyon

Van’da polis ekipleri tarafından çalışmalar neticesinde büyük miktarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

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Van’da Gümrük Kaçakçılarına Operasyon
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1.295 paket sigara, 46 adet cep telefonu, 45 litre alkol, 125 kg kıyılmış tütün, 460 kg yaprak tütün, 500 adet puro, 48 adet tabaka, 36 adet pipo, 96 adet sigara ağızlığı ve 11 bin 910 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 adet uzun namlulu silah (Ak-47), 2 adet tabanca, 355 adet tabanca fişeği, 5 adet silah parçası (şarjör) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 25 olay kapsamında 26 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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