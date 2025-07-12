Ayvacık Açıklarında 36 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 15’i çocuk olmak üzere toplam 36 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık Açıklarında 36 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘KB-103’ tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 15’i çocuk toplam 36 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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