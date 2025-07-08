Ayvalık'ta 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçle mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 22 Somali uyruklu göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

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Ayvalık'ta 22 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeye hazırlanan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 organizatör yakalanırken, organizatörlerin kullandığı 2 araca el konularak yediemine teslim edildi.

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında zeytinlik alana gizlenmiş vaziyette 22 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerle birlikte yasa dışı geçişte kullanılmak üzere hazırlanan 1 adet 30 kişilik lastik bot, 1 adet bot motoru, 4 adet bot şişirme pompası, 6 adet bot zemin tahtası ve 30 litre yakıt da ele geçirildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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