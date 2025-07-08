Çankırı’da Aranan 139 Kişi Yakalandı

Çankırı’da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalandı.

Çankırı’da Aranan 139 Kişi Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs yakalanırken, gözaltına alınan kişilerden 8’i tutuklandı.

Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 16 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Yapılan operasyon ve denetimlerde, "müstehcenlik suçundan" 1, "çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçundan" 2, "hırsızlık" suçundan 5, "nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek" suçundan 4, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 5, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 22, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2, "mala zarar verme" suçundan 43, "tehdit" suçundan 34 ve "kasten yaralama" suçundan ise 21 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Gerçekleştirilen 10 narkotik operasyonunda 21 şahıs hakkında işlem yapılırken, yapılan aramalarda 286,75 gram metamfetamin, 2 bin 909 adet sentetik ecza hapı, 488 adet sentetik galara hapı, 131 adet extacy, 16,48 gram sentetik kannabinoid, 1,86 gram esrar ve 10 mililitre amfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan trafik denetimlerde ise 2 bin 226 araç sürücüsüne toplam 7 milyon 995 bin 493 TL cezai işlem uygulanırken, 230 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak
Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası
Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Ziyaret Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Ziyaret
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Niyazi Nefi Kara'ya Tutuklama, Abdurrahman Tutdere'ye Ev Hapsi, Zeydan Karalar İçin Tutuklama Talebi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi