Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Ziyaret

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, belediyelere düzenlenen operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti.

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Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Ziyaret
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Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar dolayısıyla TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, CHP'ye destek ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret eden Baş ve Kadıgil, görüşmede Özel'e dayanışma duygularını iletti. Görüşmede CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Özel'e eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Özgür Özel
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