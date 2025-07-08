Erkan Baş'tan Özgür Özel'e Ziyaret

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Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar dolayısıyla TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, CHP'ye destek ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret eden Baş ve Kadıgil, görüşmede Özel'e dayanışma duygularını iletti. Görüşmede CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Özel'e eşlik etti.

Kaynak: ANKA