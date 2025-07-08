Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannobinoid, 2 adet lyrica maddesi ele geçirildi.
Operasyondan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA