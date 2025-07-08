Kırıkkale'de 'Kaçak Tütün' Operasyonu: Binlerce Makaron Bulundu

Kırıkkale'de kaçak tütün mamullerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir ikamette yapılan aramada binlerce dolu ve boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de 'Kaçak Tütün' Operasyonu: Binlerce Makaron Bulundu
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ş.G. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 9 bin adet dolu makaron, 4 kilo 400 gram kıyılmış tütün, bin adet boş makaron, 253 adet TAPDK bandrolü ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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