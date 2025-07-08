Elazığ'da Feci Kaza! Aracı Şarampole Devrildi

Elazığ'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Elazığ'da Feci Kaza! Aracı Şarampole Devrildi
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

İ.G. yönetimindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, Kavakdere köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cesedi, Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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