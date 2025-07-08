Van Gölü'nde Atık Temizliği! Manzara Korkuttu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü’nün dibinde yürütülen çalışmalar sonucundan çıkarılan atıklar pes dedirtti.

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Van Gölü'nde Atık Temizliği! Manzara Korkuttu
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Gölü’nün dibinde yürütülen çalışmalar sonucundan çıkarılan atıklar pes dedirtti.

VAN GÖLÜ'NDE TEMİZLİK

Van Gölü’nün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla geceli gündüzlü faaliyetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürütülen çalışmalarla Van Gölü ekosistemini korumayı hedefliyor.

DALGIÇLAR TEMİZLEYECEK

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Su Altı Arama Kurtarma Birimi’ndeki dalgıçlar tarafından göl dibindeki atıklar temizlendi.

Kaynak: AA

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