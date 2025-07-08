Konya'da Yanan Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Konya'da Yanan Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Beyşehir’in Kurucuova Mahallesinde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı.

Yangın ihbarı üzerine adrese Beyşehir ve Isparta’nın Yenişarbademli ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, mahalle sakinlerinin de yardım ve destekleriyle çevresindeki diğer yapı ve müştemilatlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Yapı ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kurucuovalılar dernekleri tarafından yangında evi zarar gören ailenin evinin tekrar inşası için yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kırıkkale'de 'Kaçak Tütün' Operasyonu: Binlerce Makaron Bulundu Kırıkkale'de 'Kaçak Tütün' Operasyonu: Binlerce Makaron Bulundu
Elazığ'da Feci Kaza! Aracı Şarampole Devrildi Elazığ'da Feci Kaza! Aracı Şarampole Devrildi
Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz Uykuya Dalmayı Kolaylaştıran Basit Yöntem! Anında Mışıl Mışıl Uyuyorsunuz
Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bugün Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Dengeleri Değiştiren Kulis! CHP'de 20 Milletvekili İstifa Edecek CHP'li 20 Milletvekili İstifa Edecek
Niyazi Nefi Kara'ya Tutuklama, Abdurrahman Tutdere'ye Ev Hapsi, Zeydan Karalar İçin Tutuklama Talebi Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif İşte Osimhen'in 'Evet' Dediği Teklif
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı İçin Bu Belgeyi Almayan Yandı, Tek Kuruş Para Alamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Kıdem Tazminatı...
Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi! Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Yaz Tatiline Çıktı, Acı Haber Geldi