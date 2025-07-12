Balıkesir-Bursa Sınırındaki Orman Yangını Kontrol Altında

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Yangın, Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi arasında bulunan kırsal bir alanda çıktı.

Alevlerin kısa sürede ormanlık alana yayılması üzerine, Bursa ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın, Dursunbey’in Adaören Mahallesi’ne kadar ilerledi. Tehlikenin artması üzerine, mahalle tahliye edildi ve bölge halkı KYK yurduna yerleştirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Yoğun müdahale sonucu dün akşam saatlerinde alevler mahallelerden uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

KONTROL ALTINDA

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibarıyla havadan ve karadan müdahaleye tamamen kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA