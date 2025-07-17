ASKERLİK YERLERİ 2025 AĞUSTOS: Askerlik Yerleri Açıklandı mı? Ağustos Ayı Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Belli Oldu mu?

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Ağustos celbiyle askere gitmeye hazırlanan binlerce yükümlü, "2025 askerlik yerleri açıklandı mı?" ve "Ağustos sınıflandırma sonuçları belli oldu mu?" sorularının yanıtını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, merakla beklenen açıklamayı yaptı.

ASKERLİK YERLERİ 2025 AĞUSTOS DÖNEMİ AÇIKLAMA TARİHİ

MSB tarafından yapılan duyuruya göre, 31 Mayıs 2025 (dahil) tarihine kadar yoklama, askerlik hizmet tercihi ve celp tercihini tamamlayan adayların sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Ağustos celbi kapsamında askere gidecek yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

AĞUSTOS SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınıflandırma sonuçları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. T.C. kimlik numarası ve PTT’den alınan e-Devlet şifresiyle giriş yapan yükümlüler, “Askerlik Durum Belgesi” ya da “Sınıflandırma Sonucu” sekmesinden askerlik yerlerini öğrenebilecek.

2025 AĞUSTOS ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği 2025 yılı Ağustos celbi sevk tarihleri şöyle:

Yedek Subay / Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 7 Ağustos 2025

Er (2. Grup): 4 Eylül 2025

Er (3. Grup): 2 Ekim 2025

SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINIR?

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 30 Temmuz 2025 itibarıyla sevk belgelerini e-Devlet veya askerlik şubelerinden alabilecek. 2. ve 3. gruplar ise sevk tarihinden 10 gün önce belgelerini temin edebilecek.

“SEVK BİLGİNİZ BULUNMAMAKTADIR” UYARISI NE ANLAMA GELİR?

Bazı yükümlüler e-Devlet sisteminde “Sevk bilginiz bulunmamaktadır” uyarısıyla karşılaşabilir. Bu, genellikle sınıflandırma işlemlerinin henüz tamamlanmadığı ya da yanlış sorgulama ekranına girildiği anlamına gelir. Eğer tüm kontrollerin ardından sonuç hâlâ görüntülenmiyorsa, en sağlıklı bilgi askerlik şubelerinden alınabilir.

Kaynak: Haber Merkezi