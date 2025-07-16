Murat Çalık Yeniden Buca Cezaevi'ne Gönderildi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan, geçirdiği ameliyat sonrasında sağlık durumu kritikleşen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan heyet değerlendirmesinin ardından geçici olarak Metris Cezaevi’ne sevk edilen Çalık, yeniden İzmir'deki Buca Cezaevi'ne gönderildi.

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Murat Çalık Yeniden Buca Cezaevi'ne Gönderildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve geçmiş dönemlerde 2 kez kanser tedavisi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçirdiği ameliyat sonrasında yeniden fenalaşmıştı.

Sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam eden Murat Çalık, sabah saatlerinde İstanbul’da Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Çalık yaklaşık 3 saat içeride kaldı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan heyet değerlendirmesinin ardından geçici olarak Metris Cezaevi’ne sevk edilen Çalık yeniden İzmir Buca Cezaevi'ne gönderildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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