Markette Silah Sesleri! Oğlunu Darbeden Çalışanı Vurdu

Hayrete düşüren olay, Rize'deki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Meryem B. isimli kadın bir süre önce oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanı A.C. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TABANCA İLE VURDU

Meryem B., yanındaki tabancayla A.C.’ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.C., yaralanırken, Meryem B. taksiye binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan A.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, Meryem B.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA