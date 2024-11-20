Şehrin Göbeğinde Define Kazısı! Belediye Personeli Kılığına Girdiler, Yakayı Böyle Ele Verdiler

“CADDE ÜZERİNDE GÖZCÜLERİ VARDI”

Olayı anlatan görgü tanığı Metin Yiğit, şunları söyledi:

“Akşam saatlerinde pastanede çay içiyorduk, bir tane kepçe geldi. Şaşırdık, ‘Bu saatte burada kepçenin ne işi var?' dedik. Devamlı bu camiye geliriz. Daha sonra gidip kazı yapanlara nereden geldiklerini sordum. Turuncu fosforlu yelek giymişlerdi. Bana, burada su kaçağı olduğunu ve ona bakmak için belediyeden geldiklerini söylediler. Ancak burada bir su kaçağı olsa, cami başkanı bilir diye cevap verdik. Isparta Belediyesi ekipleri gelse, bu kaldırımdaki taşlara zarar vermez. Ama bunlar bodoslama daldı. Biz orada uyandık. Anlamamazlıktan geldik ve yarım saat kadar ne yaptıklarını izledik. Bunlar beş kişiydi ve cadde üzerinde gözcüleri vardı. Bizi saf zannediyorlar. Bu sırada görüntülerini çektik. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şüphelilerden biri kaçmaya çalıştı ama İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Bey, şahsı bizzat yakaladı.”