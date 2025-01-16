Erzurum'da İnsan Kaçakçılarına Operasyon

Erzurum'da jandarma ekiplerince insan kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 9’u organizatör 11’i Afganistan uyruklu düzensiz göçmen 20 kişi yakalandı.

Erzurum'da İnsan Kaçakçılarına Operasyon

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Şube Müdürlüğü öncülüğünde Köprüköy ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda; Köprüköy ve Pasinler ilçesinde toplam 9 organizatör, 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken 9 organizatör hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılarak adli makamlara çıkarıldı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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