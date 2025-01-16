Üsküdar’da Denetimden Kaçan Şahıs Yakalandı

Olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 civarında Üsküdar'da yaşandı. Trafik kontrolü sırasında polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan ve çakar lamba kullanan bir araç, polisler tarafından takibe alındı.

Sürücünün kaçma girişimi üzerine başlatılan kovalamaca sonucunda, ekipler aracı durdurmayı başardı ve sürücüyü gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin 27 yaşındaki M.F.K. olduğu, üzerinden sahte bir polis kimliği çıktığı ve aracındaki çakarların da sahte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca anları ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA