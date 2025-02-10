İki Kent Kara Teslim Oldu: 98 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Türkiye genelinde kar ve fırtına etkisini gösteriyor. Sinop ve Kastamonu'da kar yağışı hayatı felç etti. İki kentte 96 köye ulaşım sağlanmıyor.

İki Kent Kara Teslim Oldu: 98 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Soğuk hava dalgası yurdu esir aldı. Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İki Kent Kara Teslim Oldu: 98 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Resim : 1

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Erfelek ve merkez ilçede 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da da 66 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: AA

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