Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 330 Sentetik Hap Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap yakalandı, 1 zanlı gözaltına alındı.

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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 330 Sentetik Hap Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube müdürlükleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında İ.K'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta 8 bin 330 sentetik hap ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Jandarma Uyuşturucu Operasyon Ankara Kırşehir
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