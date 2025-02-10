Tezgahlarda Hamsinin Yeri Boş Kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliklerin uyarıları doğrultusunda geçen hafta başta Düzce olmak üzere Batı Karadeniz bölgesinin birçok noktasında kar yağışı etkisini gösterdi.

Karla beraber hamsinin daha lezzetli olacağını düşünen vatandaşlar, satın almaya gittiklerinde tezgahlarda hamsiyi göremeyince ise hayal kırıklığına uğradı.

'KAR GELDİ AMA HAMSİ BİTTİ'

Düzce'de balıkçılık yapan Hülya Kılıç, "Kar geldi ama hamsi bitti. Bu işte bir terslik var. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçsın' denir ama maalesef kar yağmaya başladı ve hamsimiz yok oldu. Bekliyoruz, bakalım denizdeki fırtına bitsin de hamsimiz çıksın. Tezgahta istavrit, barbun, alabalık, mezgit gibi balıklarımız var. Şu anda sadece hamside yokluk çekiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA