Hamsi ve Lüferi Geride Bıraktı! Kilosu 100 Liradan Satılıyor, Duyan Koşa Koşa Alıyor

Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Balık fiyatlarının her geçen gün arttığını vurgulayan Aziz Yıldız, “Balık bu yıl gerçekten çok pahalı. 250 liraya kadar çıkan balık var, herkes alamıyor. Çinekop 500 ila 750 lira arasında değişiyor. Serbest piyasada fiyatlar sürekli yükseliyor, bu durum nereye kadar gider bilinmez” dedi.