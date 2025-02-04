Hamsi ve Lüferi Geride Bıraktı! Kilosu 100 Liradan Satılıyor, Duyan Koşa Koşa Alıyor
Sakarya’da balık tezgahlarında fiyat dengesi değişti. Kilogramı 200 liraya kadar çıkan hamsinin yerine, daha uygun fiyatlı olan istavrit ilgi görmeye başladı. Kilogramı 100 liradan satılan istavrit, hem tazeliği hem de lezzeti nedeniyle vatandaşların tercihi haline geldi.
Kaynak: İHA
Balıkçılar, fiyatların hava koşullarına ve avlanma durumuna bağlı olarak sık sık değiştiğini belirtiyor. Hamsinin yaklaşık 25 gün önce 120 liradan satıldığını hatırlatan esnaf, balığın azalmasıyla fiyatların hızla yükseldiğine dikkat çekiyor.
HAMSİ ŞU ANDA 200 LİRADAN SATILIYOR
Balıkçı Recai Çakır, hamsinin fiyatındaki artışın nedenini şu sözlerle açıkladı:
"Hamsi şu anda 200 liradan satılıyor. 20-25 gün önce fiyatı 120-125 liraydı. Ancak balık azaldıkça fiyat yükseliyor. Gürcistan’a gittiği söyleniyor. Hava şartları, fırtına ve lodos nedeniyle tekneler avlanmaya çıkamıyor, bu da arzı düşürüyor. Balık piyasası tıpkı borsa gibi, bir gün 100 lira olan fiyat ertesi gün 200 liraya çıkabiliyor."
"SEZON SONUNA DOĞRU FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR"
Balıkçılar, sezonun bitmesine yaklaşık bir buçuk ay kaldığını ve fiyatların daha da yükselebileceğini öngörüyor. Özellikle kayıkların denize çıkamaması nedeniyle balık arzının azaldığını belirten esnaf, tatlı su balıklarının ön plana çıkacağını söylüyor.
Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Balık fiyatlarının her geçen gün arttığını vurgulayan Aziz Yıldız, “Balık bu yıl gerçekten çok pahalı. 250 liraya kadar çıkan balık var, herkes alamıyor. Çinekop 500 ila 750 lira arasında değişiyor. Serbest piyasada fiyatlar sürekli yükseliyor, bu durum nereye kadar gider bilinmez” dedi.
Sakarya’da şu an en çok satılan balıkların hamsi, istavrit ve mezgit olduğu belirtilirken, uzmanlar sezon sonuna doğru fiyatların daha da artabileceği konusunda uyarıyor.