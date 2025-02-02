Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları

DİĞER ÖNERİLEN BALIKLAR

Tekir: Kırmızı rengiyle dikkat çeken ve ızgarada harika bir seçenek.

Barbun: Tekire benzeyen ancak daha etli bir balık.

Kalkan: Şubat ayında en lezzetli döneminde bulunuyor.

Mevsiminde tüketilen balıklar, hem sağlık açısından daha faydalı hem de lezzet açısından daha doyurucu bir deneyim sunuyor. Şubat ayında özellikle ızgara, fırın ve buğulama yöntemleriyle hazırlanan balıklar, sofralarda en iyi sonucu veriyor.