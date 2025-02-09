Ağrı'da Kaçak Sigara Operasyonu, Binlerce Paket Ele Geçirildi
Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerinde kaçakçılık suçlarına karşı operasyon düzenledi.
Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 bin 548 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA
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