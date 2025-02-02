Gaziantep'te Milyonluk Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Şehitkâmil ilçesinde F.E. isimli şahsa ait işyerine baskın gerçekleştirildi.

İş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 300 bin TL eden gümrük kaçağı 62 adet cep telefonu, 38 adet elektronik eşya ve 9 adet akıllı saat bulundu.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA